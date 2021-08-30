الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي تفوق أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء الرياضي، على باقي زملائه في الفريق، ونال لقب أفضل لاعب للنادي في الموسم الرياضي المنتهي. وحاز الزنيتي على اللقب، بتصويت الجمهور، الذي منحه التفوق على حساب سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي الجديد، والكونغولي بين مالانغو المنتقل للشارقة الإماراتي. مولودية وجدة وقع اللاعبأكمل القراءة »
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