اذاعة وتلفزيون
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رزان مغربي في “وعد إبليس” تعود الفنانة رزان مغربي للدراما التلفزيونية مجددا بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعمالها “رسائل” مع النجمة مي عز الدين، والذي عرض في 2018، إذ تشارك في بطولة مسلسلين جديدين من نوعية دراما المنصات، الأول بعنوان “وعد إبليس” مع عمرو يوسف، والثاني “بيمبو” مع أحمدأكمل القراءة »
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