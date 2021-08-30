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الرشوة تطيح بمسؤول دركي
أوقف متلبسا من قبل الفرقة الوطنية للدرك وحديث عن تصفية حسابات أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، صباح أمس (الأحد)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قائد المركز الترابي للدرك “سيدي يوسف لخزازنة” ضواحي تيفلت، في حالة اعتقال، بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة، بناء على شكاية تقدم بها رئيس جماعةأكمل القراءة »
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