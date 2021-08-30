fbpx
الرياضة

محاولات للإبقاء على دحدوح بالزمامرة

منذ 20 ساعة
كشفت مصادر أن مسؤولي نهضة الزمامرة عقدوا لقاء مع اللاعب لحسن دحدوح، بهدف إقناعه بالعودة إلى استئناف تداريبه. ويقاطع اللاعب التداريب منذ انطلاقها الأسبوع قبل الماضي، ويطالب بمناقشة العروض التي تلقاها من عدة فرق ترغب في انتدابه في فترة الانتقالات الحالية. واستغرب اللاعب الطريقة التي تتعامل بها معه إدارة الفريق،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى