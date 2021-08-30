الرياضة
محاولات للإبقاء على دحدوح بالزمامرة
كشفت مصادر أن مسؤولي نهضة الزمامرة عقدوا لقاء مع اللاعب لحسن دحدوح، بهدف إقناعه بالعودة إلى استئناف تداريبه. ويقاطع اللاعب التداريب منذ انطلاقها الأسبوع قبل الماضي، ويطالب بمناقشة العروض التي تلقاها من عدة فرق ترغب في انتدابه في فترة الانتقالات الحالية. واستغرب اللاعب الطريقة التي تتعامل بها معه إدارة الفريق،أكمل القراءة »
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