الرياضة
اتهام لاعبات بالنصب على الجامعة
تتواصل مشاكل كرة القدم النسوية من جديد، مع انطلاق الاستعدادات للموسم الرياضي الجاري، بعد اتهامات مسؤولين لزملائهم ولاعبات بالنصب على أندية والجامعة، مقابل توصلهم بأجور شهرية لا يستحقونها، وإفراغ مشروع تطوير الكرة النسوية من محتواه. وعلمت «الصباح»، أن مسؤولين يتهمون لاعبات بالقيام بعملية نصب على الأندية والجامعة، من خلال تقاضيهنأكمل القراءة »
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