الرياضة
خريبكة يواصل انتداباته
حسم أولمبيك خريبكة، تعاقده مع حمزة حجار وحمزة الفطواكي، ليواصل تعزيز تركيبته البشرية، بحثا عن التوازن، وسد الخصاص، وتعويض رحيل مجموعة من اللاعبين. وتعاقد خريبكة مع حجار، من مواليد 1998، لمدة موسمين، قادما من رجاء بني ملال، إذ يعد من أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي. ونجح خريبكة في جلب المهاجمأكمل القراءة »
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