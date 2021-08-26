الرياضة
دجوكوفيتش وسط محبيه بإسبانيا
نشر لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، صورا كثيرة له مع عشاقه في إسبانيا، وهو يحضر للمسابقات المقبلة. وعرف دجوكوفيتش بقربه من أنصاره، إذ ينشر صورا له مع محبيه بكثرة على صفحته، وهو ما جعل شعبيته تحقق ارتفاعا كبيرا في عالم التنس أخيرا. ويتصدر دجوكوفيتش الترتيب العالمي، متقدما على الروسيأكمل القراءة »
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