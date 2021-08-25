الأولى
تحت الدف
يبدو أن التقارير الخارجية، التي تحدثت عن تعثر مرتقب للعدالة والتنمية في سباق الانتخابات المنتظرة بعد أسبوعين من الآن، وسقوط مؤشر كاريزما الحزب ومصداقيته لدى الناخبين، لم تكن بعيدة عن وصف حقيقة وضع “بيجيدي”، مع بداية العد العكسي لاقتراع 8 شتنبر. فقد ظهر أن الآليات الدعائية للحزب الحاكم دخلت مرحلةأكمل القراءة »
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