حوادث
مغاربة يتاجرون في بطائق اللجوء بأوربا
أفرادها في قبضة الأمن الإسباني ونفوذها شمل دولا عديدة وضحاياها بالمئات قادت تحريات المصالح الأمنية الإسبانية إلى تفكيك شبكة إجرامية، يقودها مغاربة، متخصصة في تزوير بطاقات طلب اللجوء للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وانتهت بإيقاف ستة من أعضائها، بعد النصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا. ووجهت إلى أفراد الشبكةأكمل القراءة »
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