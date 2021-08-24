الرياضة
أزمة بين “الواف” وشكيليط
المدرب هدد بالاستقالة واجتماع عاجل للمكتب طالبت إدارة الوداد الفاسي لكرة القدم المدرب عبد الرحيم شكيليط فسخ عقود اللاعبين الثلاثة الذي تم التعاقد معهم مطلع الأسبوع الماضي، مباشرة بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت “الواف” بجمعية سلا (1-1)، بملعب ابو بكر عمار، استعدادا لانطلاق بطولة القسم الثاني. ولم يقتنع المكتبأكمل القراءة »
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