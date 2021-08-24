بانوراما
في علاقة “ما بعد الإسلاموية” بالإلحاد
من الإخوان إلى الإلحاد3 إعتقاد مغلوط أن التدين يجسد الدين كيف نفسر سقوط مجموعة من الإسلاميين سابقا، كانوا في ما مضى من أتباع المرجعية السلفية الوهابية أو الإخوانية، في مأزق الإلحاد؟ وما معنى تحول بعض الإسلاميين سابقا من مقام «المراهقة السلفية الجهادية»، نحو مقام «المراهقة الإلحادية»؟ الباحث منتصر حمادة، المتخصصأكمل القراءة »
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