حوادث
جريمتا قتل في يوم واحد بفاس
شقيقان قتلا قريبهما بسهب الورد و”بوصبع” سقط ضحية “الطبلة” وشباب قتلوا جارا لهم توفي شابان في عقديهما الثالث، في جريمتي قتل وقعتا صباح الخميس الماضي، بحيي الوحدة بمقاطعة زواغة، وسهب الورد بمقاطعة جنان الورد، في ثالث جرائم القتل في أقل من أسبوع، ليرتفع عدد ضحايا القتل إلى 7 ضحاياأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا