الرياضة
رسالة رياضية: دروس الرجاء
قدم الرجاء دروسا كبيرة لباقي الأندية، بغض النظر عن مستوى المباراة، وإيقاعها، فماهي؟ أولا، أظهر الرجاء أنه ليس ضروريا أن تنتدب لاعبين، كي تفوز بالألقاب، فرغم المشاكل التي عاناها النادي في السنوات الماضية، في ما يخص التكوين، إلا أنه مازال يقدم لاعبين قادرين على اللعب للفريق الأول، بل وقيادته للمنافسةأكمل القراءة »
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