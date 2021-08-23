بانوراما
المحرشي وابنته البرلمانية الصغيرة
عائلات انتخابية 5 النائب المثير للجدل والمختص في التهجم على الوزراء لم يعد التوريث يقتصر على المهن والموهبة، بل امتد إلى السياسة، وبعض المؤسسات الدستورية مثل البرلمان والجماعات التي تحولت إلى فضاء للعائلات. وفي هذه الحلقات ننشر بعض الشخصيات المعروفة وطنيا والتي تمكنت من دخول الانتخابات رفقة مقربين أسريا .أكمل القراءة »
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