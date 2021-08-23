الرياضة
الناهيري: أبحث عن انطلاقة جديدة
لاعب الرجاء قال لـ «الصباح» إن الرهان الرياضي أقوى من المالي قال محمد الناهيري، إنه يبحث عن انطلاقة جديدة لمسيرته الكورية رفقة الرجاء الرياضي. واعتذر الناهيري، للجماهير الرجاوية، عن الفيديو المسرب بعد الديربي البيضاوي الذي أقيم بالملعب الكبير بمراكش، معتبرا الحادث مجرد «كلاش» تعود عليه اللاعبون في ما بينهم، موجهاأكمل القراءة »
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