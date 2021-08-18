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الرياضة

مكناس تستعد لبطولة إفريقيا لليد

منذ ساعتين
تحتضن مكناس بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية الفائزة بالكأس في دورتها 37، الخاصة بفئة الذكور والاناث، في الفترة من 23 غشت إلى 3 شتنبر، بقاعة المسيرة بمكناس. وستعرف البطولة مشاركة ثمانية فرق من صنف الذكور، وسيمثل المغرب فريق وداد السمارة، إضافة إلى الأهلي المصري وشبيبة القبائل الجزائري وأنتر كلوب الأنغوليأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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