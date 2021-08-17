اذاعة وتلفزيون
إطلاق عروض “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟”
القناة الثانية قالت إن البرنامج خاص بالشركات الناشئة والمقاولين الراغبين في فتح آفاق جديدة أعلنت القناة الثانية وشركة “إنوي” عن إطلاق دعوة لتقديم الطلبات للموسم الثاني من برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟”، خاص بالشركات الناشئة والتي ستستمر إلى غاية نهاية غشت الجاري. وتم إطلاق هذه العملية نظرا للنجاح الذيأكمل القراءة »
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