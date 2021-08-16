الرياضة
بلمعاشي ثاني انتدابات الزمامرة
المزاوري يودع جمهور الفريق بتدوينة يقترب نهضة الزمامرة من إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب زكرياء بلمعاشي، قادما من الاتحاد الزموري للخميسات. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المفاوضات بين الطرفين قطعت أشواطا مهمة، وتم التوافق بخصوص بنود العقد، وتوقيعه بداية الأسبوع الجاري. وأفاد مصدر مسؤول أن المهاجم الرجاوي السابق كانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا