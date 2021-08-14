الأولى
سقوط زعيم مافيا العقار بسطات
قادت الصدفة، أخيرا، إلى اعتقال شخص من قبل شرطة سطات، كان موضوع شكايات عديدة تتهمه بمحاولة السطو على عقارات مساحتها تقدر بـ18 هكتارا، تحت التهديد وبوثائق رسمية وعرفية مزورة، بعد اعتدائه على شخص بالسلاح الأبيض، نتيجة خلاف بينهما. وحسب مصادر “الصباح” فإن الموقوف، الذي يوصف بأنه زعيم مافيا العقار بسطات،أكمل القراءة »
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