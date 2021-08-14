الرياضة
الرجاء يشعل “الميركاتو”
وقع للنهيري وكوياطي ويفاوض الزرهوني والخلوة وطالب ربه عاش ملعب الوازيس التابع للرجاء الرياضي، أول أمس (الخميس)، حركة دؤوبة، بعدما وقع النادي لمحمد النهيري والغيني مصطفى كوياطي، لثلاثة مواسم. ووقع النهيري عقده رسميا أول أمس (الخميس)، إذ سيخضع لبرنامج تدريبي خاص قبل الانضمام إلى التداريب الجماعية رفقة زملائه الجدد. وانتقلأكمل القراءة »
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