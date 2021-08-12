تدشين مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط

تم اليوم الخميس بالرباط، تدشين مكتب الاتصال لإسرائيل، من قبل وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

ويأتي افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب تنفيذا للاتفاق الثلاثي المغرب – الولايات المتحدة- إسرائيل، الموقع في دجنبر الماضي. وكان لبيد قد أجرى، أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تمحورت حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الوزيران، بهذه المناسبة، ثلاثة اتفاقات للتعاون تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السياسة والثقافة والشباب والرياضة والخدمات الجوية.

ويقوم يائير لبيد بزيارة للمغرب على رأس وفد يضم، بالخصوص، وزير العمل مايير كوهن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) رام بن باراك.