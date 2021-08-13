الصباح الفني
ابنة هيفاء تتحول إلى شبيهة لها
شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق تبادل الصور “إنستغرام” باتخاذها خطوة جريئة بتغيير لون شعرها للأحمر الغامق، فبدت نسخة عن والدتها بعد عملية تجميل أنفها التي خضعت لها أخيرًا. واستعرضت زينب في مقطع فيديو شكلها الجديد والتغيّر الكبير في ملامحها بعد الجراحةأكمل القراءة »
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