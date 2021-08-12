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صقور “بيجيدي” ينقلبون على العثماني
انقلب صقور العدالة والتنمية، على أمينهم العام، سعد الدين العثماني، وقالوا له بطريقة غير مباشرة ” عوم بحرك” في مواجهة منافسين أقوياء في انتخابات 8 شتنبر المقبل، بعد أن رفضوا الترشح رغم تأهيلهم من قبل قواعد الحزب في لجان الترشيح. ورغم تزكية الأمانة العامة للحزب لبعض الوجوه المعروفة للتنافس الانتخابيأكمل القراءة »
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