ملف الصباح
“لي فرط يكرط”
سيكون من الصعب تجاوز أضرار الجائحة في القطاعات الحيوية تخبطت القرارات الحكومية المتعلقة بالحرب على «كوفيد» بين مد وزجر، في متاهة التوفيق المستحيل بين ضبط الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة وربط جرعات الأكسجين في مجالات الأنشطة المهددة بالإفلاس، جراء قرارات الإغلاق التي أرهقت قطاعات دون غيرها. ومع مرور أشهر الجائحة تلقتأكمل القراءة »
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