الأولى
إدانة أربعة قضاة بسبب الرأي
توصل قضاة الرأي الذين كانوا متابعين أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالقرارات التي اتخذها المجلس في حقهم بشأن المتابعات التأديبية التي كانوا موضوعا لها. وأفادت مصادر “الصباح” أن المجلس برأ، إلى جانب عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، الذي توصل في وقت سابق بقرار المجلس، قاضية عضو فيأكمل القراءة »
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