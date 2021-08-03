حوادث
إيقاف متهمين بالقتل بالقلعة
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابع لسرية قلعة السراغنة، مساء السبت الماضي، من اعتقال شخصين يبلغان من العمر 21 سنة و26، للاشتباه في ضلوعهما رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، في قتل أب طفلة، يبلغ من العمر 30 سنة. وأفادت مصادر متطابقة أن الضحية الذي يمتهن بيع الفواكه الجافة، كان في زيارة لشخصأكمل القراءة »
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