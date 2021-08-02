الرياضة
الهاشمي: التوقفات أثرت علينا
لاعب يوسفية برشيد قال إنه لن يغادر الفريق رغم تلقيه عروضا قال كريم الهاشمي، مهاجم يوسفية برشيد، إن فريقه حسم البقاء في آخر دورة، بفضل مجهودات الجميع، إذ عانى ضغط المباريات، والتوقفات، والعياء والإصابات التي أثرت على كل لاعبي البطولة. وأوضح الهاشمي في حوار مع «الصباح»، أن يوسفية برشيد استفادأكمل القراءة »
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