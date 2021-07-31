حوادث
تفكيك عصابة لتزوير السيارات المسروقة
تستعين بورشة لاستبدال إطاراتها الحديدية وأرقامها التسلسلية وتزييف وثائقها لتفويتها وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج سرية سطات، أخيرا، حدا لأنشطة عصابة إجرامية خطيرة تنشط في تزوير السيارات المسروقة وإعادة تصريفها بسوق العربات المستعملة بعاصمة الشاوية ونواحيها. وحسب مصادر «الصباح»، فإن العصابة تتكون من أربعة أشخاص، ضمنهم اثنان منأكمل القراءة »
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