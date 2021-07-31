حوادث
الزواج يجنب “مخازني” الاعتقال
أفرج ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أخيرا، عن عنصر من القوات المساعدة وعشيقته وقرر متابعتهما في حالة سراح. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن المتهم التزم بالزواج من عشيقته وهو السبب الذي دفع النيابة العامة إلى التراجع عن متابعتهما في حالة اعتقال. وتوصلت مصالح الدرك الملكي بالشماعية بشكاية منأكمل القراءة »
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