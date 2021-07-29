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حوادث

تفكيك شبكة لترويج الخمور

منذ دقيقتين
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 23 سنة و66، لتورطهم في حيازة كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بدون رخصة، كانوا ينوون ترويجها على زبنائهم قبل اعتقالهم، مساء الأحد الماضي، من قبل فرقة مكافحة العصابات. وتعقبت عناصر الفرقة المشتبه فيهم بعد توصلها بمعلومات دقيقةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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