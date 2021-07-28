مجتمع
“طاكسيات” الصويرة تنتفض ضد التقليص
انتفض سائقو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، ضد قرار السلطات المحلية تقليص عدد الركاب بالرحلة الواحدة إلى شخصين فقط عوض ثلاثة. وذكرت المصادر أن سوء التواصل بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية وممثلي مهنيي القطاع محليا، تسبب في فوضى وارتباك كادت الأمور فيه أن تتطور إلى الأسوأ،أكمل القراءة »
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