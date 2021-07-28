مجتمع
أطر الأكاديميات غاضبة على الوزارة
يستمر مسلسل الشد والجذب بين الوزارة، وأطر الأكاديميات، التي تصف نفسها بالمفروض عليها التعاقد، رغم تصريح الوزير الوصي بأن المشكل انتهى، وأنه من غير المقبول أن تحتج هذه الفئة مرة أخرى، غير أن ملف الاقتطاعات أعاد الصراع إلى الواجهة. وأصدرت أطر الأكاديميات بيانا شديد اللهجة، رددت فيه عبارة السرقة أكثرأكمل القراءة »
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