أســــــرة
“جيومي” و”فريرو” و”أولغا” في مركز جديد
أعلنت ثلاث علامات تجارية مغربية 100 في المائة، ويتعلق الأمر بـ “جيومي” و”فريرو” و”أولغا”، عن افتتاح محلات جديدة بمركز تجاري بحي مولاي عبدالله شارع القدس بالبيضاء، تنضاف لمحلات أخرى توجد بالبيضاء وفاس ومكناس والرباط، وطنجة، والجديدة ومراكش وآسفي، في انتظار افتتاح محلات أخرى بمدن أخرى. وقال مسؤولو العلامات التجارية الثلاث،أكمل القراءة »
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