وطنية
الجائحة تدفع الحكومة لبيع ممتلكات الدولة
تفويت 35 في المائة من رأسمال «مارسا المغرب» بأزيد من 500 مليار شرعت الحكومة في بيع ممتلكات الدولة، لتدبر الموارد المالية اللازمة للميزانية العامة وتقليص العجز. وأفادت مصادر أنه تقرر بيع 35 في المائة من رأسمال “مارسا المغرب”، المتخصصة في تدبير واستغلال الموانئ، مع الحفاظ على نصيبها في رأسمال الشركةأكمل القراءة »
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