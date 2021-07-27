اذاعة وتلفزيون
“نكتاشفو بلادنا” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع حلقة جديدة من “نكتاشفو بلادنا” في موسمه الثاني، والذي يشرف على تقديمه هشام مسرار وابتسام كتيبي. وعاد البرنامج إلى مشاهدي القناة، بعدما حقق الموسم الأول، نسب مشاهدة كبيرة، إذ بلغ عدد الذين تابعوا الحلقة الأولى منه 4 ملايين شخص، ماأكمل القراءة »
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