الرياضة
المولودية يرفض تقديم مباراة آسفي
الفريق العبدي يستعيد بونكات والناجي ويخسر بنيشو رفض المكتب المسير لمولودية وجدة تقديم مباراته أمام أولمبيك آسفي إلى مساء اليوم (الثلاثاء)، بدل غد (الأربعاء). وفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسؤولي لجنة البرمجة ربطوا الاتصال بمسيري الفريق الوجدي، من أجل تعديل موعد المباراة، لكن طلبهم ووجه بالرفض، لعدم وجود رحلاتأكمل القراءة »
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