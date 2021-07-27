وطنية
وزارة الصحة تلعب ورقة “التلقيح المستمر”
سجلت المملكة في الأسبوع الأخير أعلى نسب الإصابة في 2021، بالنظر إلى الحركة غير المسبوقة للمواطنين في مناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية، وهي مرحلة كانت تنتظرها الحكومة والمواطنون، غير أن الاقتراب من حاجز 6 آلاف مصاب، بث الخوف في نفوس المسؤولين، وهو ما فرض اللجوء إلى ورقة التلقيح المستمر، باعتبارهاأكمل القراءة »
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