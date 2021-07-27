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حوادث

شبهة اعتداء جنسي تطارد حارسا عاما

منذ دقيقتين
أبحاث لكشف ملابسات القضية ومعرفة إن كان المتهم متورطا أم ضحية شكاية كيدية باشرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول شبهة هتك عرض قاصر، تطارد حارسا عاما بثانوية إعدادية، لكشف ملابسات مزاعم الاغتصاب وخلفياتها لترتيب الجزاءات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عناصر الشرطةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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