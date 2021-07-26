حوادث
47 مسؤولا لأول مرة بمحاكم المملكة
جيل جديد من المسؤولين والمنتصر بالله أصغر رئيس أول لمحكمة استئناف همت التعيينات الجديدة لمناصب المسؤولية بالعديد من المحاكم، والتي وافق عليها جلالة الملك، الجمعة الماضي، 47 مسؤولا سيتقلدون المهمة لأول مرة، إذ عدت المبادرة التي تدخل في إطار التشبيب وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، سابقة في التاريخ. وتوزعتأكمل القراءة »
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