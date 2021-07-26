حوادث
حجز ألف قنينة من الكحول
تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، من حجز كمية مهمة من الخمور، كانت معدة للتوزيع بمناسبة عيد الأضحى. وكشفت مصادر دركية لـ”الصباح”، أن الضابطة القضائية، توصلت إلى أن اسم أحد المروجين، الذي ما زال في حالة فرار، والذي يقوم بتزويد الموقوفين، يتردد في جل المساطر السابقة،أكمل القراءة »
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