الرياضة
الفتح يخرج بأقل الخسائر أمام وادي زم
عجز عن تحقيق الفوز منذ خمس دورات والسريع ينتظر معجزة تأزمت وضعية الفتح وسريع وادي زم في أسفل الترتيب، بعد تعادلهما دون أهداف مساء أول أمس (الأحد)، بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة 28. وفشل هجوم الفريق الرباطي في التسجيل، وإنعاش حظوظه في البقاء ضمن أندية القسم الأول، قبل دورتينأكمل القراءة »
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