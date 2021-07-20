حوادث
المساءلة القضائية لقائد السهول
خرب ممتلكات بدون سند قانوني رغم رخصة الإصلاح وحمل المسؤولية لعامل سلا أشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، على التحقيق مع قائد بجماعة السهول وأعوانه، بجريمة الشطط في استعمال السلطة وادعاء وقائع كاذبة وتخريب ممتلكات قائمة على عقار محفظ بدون سند قانوني، بسبب وضعه رفقة أعوانهأكمل القراءة »
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