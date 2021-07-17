وطنية
مصر تفتح موانئها لسيارات طنجة
يوسف بلقايد السلطات المصرية ترفع الحواجز الجمركية المفروضة عليها منذ 12 سنة أفادت مصادر مطلعة أن دفعة أولى من السيارات المصنوعة بمصنع طنجة تمكنت من الولوج إلى السوق المصرية والاستفادة من الامتيازات الجمركية التي تخولها اتفاقية أكادير للتبادل الحر بين المغرب وتونس ومصر والأردن. وأكدت المصادر ذاتها أن الشحنة الأولىأكمل القراءة »
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