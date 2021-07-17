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الرياضة

الوداد يريح أساسييه أمام طنجة

منذ 14 دقيقة
يدخل معسكرا بمراكش استعدادا لنصف نهائي كأس العرش منح فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، للاعبيه الأساسيين خمسة أيام راحة، استعدادا لنصف نهائي كأس العرش، الذي يجمعهم في يوليوز الجاري بالمغرب التطواني. وأكد البنزرتي، في تصريح إذاعي، أنه كان مضطرا لمنح لاعبيه أياما من الراحة، قبل استئناف التداريب، بالنظر إلى المجهودات التيأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة
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