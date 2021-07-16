الأولى
شبهة تلاعب بمباراة تصل القضاء
وصلت شبهة تلاعب في مباراة لكرة القدم بين قدس تازة وشباب العرائش من القسم الثاني (شطر الشمال)، إلى القضاء، بعد شكاية تقدم بها رئيس سابق للفريق الثاني، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، ضد الرئيس الحالي، بشأن وجود “سمسرة” وإخلال بأخلاقيات الشأن الرياضي في المدينة نفسها. وجاء في الشكاية، التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا