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شبهة تلاعب بمباراة تصل القضاء

منذ ساعتين
وصلت شبهة تلاعب في مباراة لكرة القدم بين قدس تازة وشباب العرائش من القسم الثاني (شطر الشمال)، إلى القضاء، بعد شكاية تقدم بها رئيس سابق للفريق الثاني، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، ضد الرئيس الحالي، بشأن وجود “سمسرة” وإخلال بأخلاقيات الشأن الرياضي في المدينة نفسها. وجاء في الشكاية، التيأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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