حوادث
اضطراب سلوكات يفضح اغتصاب قاصر
الضحية كشف لوالدته تفاصيل ما تعرض له على يد أربعيني استغله جنسيا أطاحت مصالح الدرك الملكي بالفقيه بنصالح، أخيرا، بجانح أربعيني يشتبه تورطه في قضية هتك عرض طفل، يبلغ من العمر 8 سنوات وممارسة الشذوذ عليه. وحسب مصادر «الصباح»، مارس المتهم الموقوف شذوذه على الضحية القاصر بعد استدراجه عن طريقأكمل القراءة »
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