حوادث
امرأة طعنت زوج ابنتها
حاولت منعه من اصطحاب ابنيه إلى أمريكا والأمن أصدر مذكرة بحث مازالت المصالح الأمنية بأكادير، لم تلق القبض بعد على متهمة بمحاولة قتل صهرها التونسي الذي يحمل الجنسية الكندية، ويقيم بصفة متقطعة بأكادير والولايات المتحدة الأمريكية، بعد خلاف نشب بينهما. وأفادت مصادر «الصباح» أن المشتبه فيها مازالت في حالة فرارأكمل القراءة »
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