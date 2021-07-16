الرياضة
أمزازي يوقع مع 12 جامعة رياضية
وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقيات شراكة وتعاون مع 12 جامعة رياضية، في إطار تفعيل توصيات الملك محمد السادس، والنصوص القانونية المتعلقة ببرنامج دراسة ورياضة. وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديدا المشروعأكمل القراءة »
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