وطنية
لفتيت يمنع الولاة والعمال من العطلة
كشفت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية لـ “الصباح”، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية منع الولاة والعمال من الحصول على العطلة الصيفية، مكتفيا بمنح كل واحد رخصة غياب لا تتعدى خمسة أيام. وعزت المصادر نفسها، سبب حرمان الولاة والعمال من العطلة الصيفية، إلى الاستعدادات القبلية التي انخرطت فيها الوزارة، بخصوصأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا