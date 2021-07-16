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مجتمع

رحلات سياحية لنزلاء دار العجزة بصفرو

منذ ساعتين
استفاد 24 نزيلا ونزيلة بدار العجزة بصفرو من رحلات ترفيه واستجمام إلى أماكن سياحية في إيموزار كندر وإفران وسيدي احرازم، في التفاتة غير مسبوقة تمنت فعاليات مدنية تعميمها على دور المسنين بمختلف المدن، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة المفرطة بالمدينة. ورافق موظفو المركز المتعدد الاختصاصات بصفرو، المستفيدين، في هذهأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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